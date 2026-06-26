Сырский раскрыл, сколько солдат РФ бросила в наступление в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Times.

Общая численность наступательной группировки РФ на территории Украины составляет 721 300 человек, заявил Сырский.

Россия задействует на поле боя 6-7 тысяч FPV-дронов в сутки. Москва планирует довести эту цифру до 33 тысяч. Сырский признал, что это звучит фантастически, однако такой план у противника есть.

В то же время, Украина наращивает собственный дроновый потенциал. По данным Минобороны, за первые четыре месяца 2026 г. страна закупила на 300% больше ударных беспилотников средней дальности, чем за весь 2025 год. До конца года Украина планирует самостоятельно выработать 7 миллионов дронов, более 65% из которых – тактические FPV.

При этом общее количество FPV-дронов-камикадзе в Украине уже превышает количество российских военных на ее территории.

Наращивание ударных возможностей позволило превзойти Россию: Силы обороны ежедневно выполняют почти вдвое больше FPV-вылетов, чем противник.

"Абсолютно необходимо использовать самые современные технологии – именно они дают преимущество. Сейчас мы превосходим противника в применении FPV-дронов в соотношении от 1,7 до 1 к 2 к 1", - заявил Сырский.

Он также добавил, что большинство потерь России приходится на удары беспилотниками, хотя доля погибших от конкретного вида оружия изменяется в зависимости от погодных условий и других факторов.