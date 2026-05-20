Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією

"Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі - безповоротні", - зазначив він.

За словами генерала, виснажувати росіян, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат дозволяє тактика активної оборони.

Сирський додав, що Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу росіян завдяки швидкому розгортанню дронів типу Middle Strike.

"Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ", - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня країна-агресорка пережила одну з наймасштабніших атак за всю повномасштабну війну. Заявлялося про рух до 300 дронів, після чого жителі Московської області почали масово скаржитися на вибухи. РФ заявила про збиття тоді більше ніж 70 безпілотників.