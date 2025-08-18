Сирський розкрив плани Росії на фронті: де ворог планує наступати

Росія концентрує сили на кількох напрямках та готується до нових наступальних дій. Наразі ситуація залишається складною.
Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії", - сказав він.
За його словами, зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.
"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - пояснив головнокомандувач.
За словами Сирського, на Запорізькому напрямку наразі тривають дії невисокої інтенсивності.
"Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - додав він.
Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.
Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив: "Мета - прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно - вся область".
Сирський підкреслив, що Росія не обмежується лише двома напрямками. "Тобто плани і пріоритети росіян на найближчий час - це Запорізький і Покровський напрямки? - Імовірно, ще буде Новопавлівський напрямок. І активно ведуться дії на Лиманському напрямку - там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за останню добу за останню добу росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Загальні втрати противника станом на 18 серпня становили близько 1,070 млн осіб.