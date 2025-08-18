Сырский раскрыл планы России на фронте: где враг планирует наступать

Россия концентрирует силы на нескольких направлениях и готовится к новым наступательным действиям. Сейчас ситуация остается сложной.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина.
"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", - сказал он.
По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.
"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - пояснил главнокомандующий.
По словам Сырского, на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности.
"Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", - добавил он.
Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.
Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил: "Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно - вся область".
Сырский подчеркнул, что Россия не ограничивается только двумя направлениями. "То есть планы и приоритеты россиян на ближайшее время - это Запорожское и Покровское направления? - Вероятно, еще будет Новопавловское направление. И активно ведутся действия на Лиманском направлении - там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - отметил он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки за последние сутки россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Общие потери противника по состоянию на 18 августа составили около 1,070 млн человек.
По информации DeepState, Россия за последние 1010 дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. За это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км.