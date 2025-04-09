Сирський: Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області

За словами Сирського, готовність Росії жертвувати великою кількістю піхоти заради тактичних перемог кардинально не змінилась. Сьогодні ж ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою:

просування вглиб України та повної окупації Донецької та Луганської областей, а також частин Херсонської й Запорізької областей;

створення буферної зони на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що попри усі переговори з метою завершення повномасштабної війни, Україна лише спостерігає посилення інтенсивності наступальних дій ворога.

Коментуючи слова президента Володимир Зеленського в інтерв'ю Le Figaro про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський заявив, що "цей наступ фактично вже розпочався".

"Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", - додав він.