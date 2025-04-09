Сирський: Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області

Російська Федерація (РФ) фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.
За словами Сирського, готовність Росії жертвувати великою кількістю піхоти заради тактичних перемог кардинально не змінилась. Сьогодні ж ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою:
Головнокомандувач ЗСУ додав, що попри усі переговори з метою завершення повномасштабної війни, Україна лише спостерігає посилення інтенсивності наступальних дій ворога.
Коментуючи слова президента Володимир Зеленського в інтерв'ю Le Figaro про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський заявив, що "цей наступ фактично вже розпочався".
"Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", - додав він.
В кінці березня Зеленський заявив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нового наступу в Україні. Загроза ж спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.
Як писало Associated Press, Росія планує максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позицію Москви на переговорах про припинення вогню.
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