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Сырский: Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Количество боев на всех основных направлениях возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в интервью LB.ua.

По словам Сырского, готовность России жертвовать большим количеством пехоты ради тактических побед кардинально не изменилась. Сегодня же враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью:

  • продвижения вглубь Украины и полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также частей Херсонской и Запорожской областей;
  • создания буферной зоны на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что несмотря на все переговоры с целью завершения полномасштабной войны, Украина лишь наблюдает усиление интенсивности наступательных действий врага.

Комментируя слова президента Владимир Зеленского в интервью Le Figaro о том, что Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сирский заявил, что "это наступление фактически уже началось".

"Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях", - добавил он.

 

Весеннее наступление России

В конце марта Зеленский заявил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новому наступлению в Украине. Угроза же направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Как писало Associated Press, Россия планирует максимально усилить давление на Украину и укрепить позицию Москвы на переговорах о прекращении огня.

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Российская ФедерацияСумская областьХарьковВойна в УкраинеАлександр Сырский