Сирський провів нараду щодо армійських корпусів, визначив подальші завдання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Під час наради Сирський заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.

За його словами, у призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим й перспективним офіцерам, які мають достатній бойовий досвід та відзначились ефективними діями на чолі бригад.

"Вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації", - додав він.