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Сирський провів нараду щодо армійських корпусів, визначив подальші завдання

Понеділок 10 березня 2025 13:57
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Сирський провів нараду щодо армійських корпусів, визначив подальші завдання Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Під час наради Сирський заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.

За його словами, у призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим й перспективним офіцерам, які мають достатній бойовий досвід та відзначились ефективними діями на чолі бригад.

"Вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Сирський також провів нараду щодо з питань розвитку безпілотних систем. Обговорили ключове значення дронів у сучасній війні.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ провів переговори щодо ситуації на фронті з військовим командуванням Британії, Франції та Німеччини.

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