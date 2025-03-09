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Сирський обговорив фронт з європейськими військовими на тлі припинення допомоги від США

Київ, Неділя 09 березня 2025 11:42
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Сирський обговорив фронт з європейськими військовими на тлі припинення допомоги від США Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів переговори з військовим командуванням Британії, Франції та Німеччини. Вони обговорили зміни на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома ЗСУ в Facebook.

Сирський зазначив, що днями провів розмови у форматі відеозв’язку з представниками військового командування партнерів: начальником Штабу оборони Збройних сил Британії адміралом Ентоні Радакіном, начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром, генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.

"Розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій. Обговорив поточні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах тощо", - повідомив Сирський.

Головком ЗСУ додав, що отримав підтвердження від європейських військових щодо продовження практичної підтримки України.

"Протиповітряна оборона, артилерійські снаряди, бронетехніка, а також загальновійськова та фахова підготовка військ - по цих та інших запитах Європа і надалі з нами", - підкреслив він.

Варто зазначити, що Сирський провів переговори з європейським командуванням на тлі призупинення військової допомоги Україні від США. Нагадаємо, що також адміністрація Дональда Трампа обмежила доступ України до розвідувальних даних.

У Білому домі зазначили, що допомогу призупинили, поки переглядають фінансування для України.

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