Сырский провел совещание по армейским корпусам, определил дальнейшие задачи
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам формирования армейских корпусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.
Во время совещания Сырский заслушал командиров корпусов о порядке выполнения первоочередных мероприятий по формированию управлений корпусов.
По его словам, в назначении командиров корпусов приоритет предоставлен молодым и перспективным офицерам, которые имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад.
"Выслушал проблемные вопросы и отдал необходимые распоряжения для их безотлагательного решения. Определил дальнейшие задачи в процессе реорганизации", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Сырский также провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. Обсудили ключевое значение дронов в современной войне.
Также недавно главнокомандующий ВСУ провел переговоры по ситуации на фронте с военным командованием Великобритании, Франции и Германии.
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