Сырский провел совещание по армейским корпусам, определил дальнейшие задачи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Во время совещания Сырский заслушал командиров корпусов о порядке выполнения первоочередных мероприятий по формированию управлений корпусов.

По его словам, в назначении командиров корпусов приоритет предоставлен молодым и перспективным офицерам, которые имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад.

"Выслушал проблемные вопросы и отдал необходимые распоряжения для их безотлагательного решения. Определил дальнейшие задачи в процессе реорганизации", - добавил он.