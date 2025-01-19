Сирський прокоментував заяви про переведення персоналу Повітряних сил у піхоту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше відреагував і пояснив, чому деяких військових потрібно переводити в піхоту. Він зазначив, що не йдеться про висококваліфікований персонал Повітряних сил, про що раніше була інформація в соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Андрію Цаплієнку.
Сирський розповів, що його розпорядження забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізуються саме на обслуговуванні літаком. При цьому він визнав, що можливості мобілізації не покривають потрібну кількість особового складу.
"Однозначно, це фахівці, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити - з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потреби на фронті, ми маємо підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - заявив головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, що з цієї причини, але в розумних межах, Сили оборони зменшують логістичну складову і частину забезпечення в українській армії, включно з тими, хто займається обслуговуванням.
"Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки. Ну і, звичайно, наше завдання - не допустити таких ось (ситуацій - ред.), якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії (кого заборонено переводити - ред.) потрапив на фронт", - підкреслив Сирський.
14 грудня стало відомо про переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ до підрозділів інших родів військ, включно з піхотою. Таке рішення викликало стурбованість щодо можливості обслуговування авіаційної техніки і, як наслідок, зниження боєздатності авіаційних бригад.
Деякі народні депутати заявили, що такий наказ нібито віддав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Командування ЗСУ, своєю чергою, запевнило, що ключові фахівці залишаються на своїх посадах, а лише окремі категорії військовослужбовців спрямовуються для посилення інших підрозділів.
На цьому тлі президент Володимир Зеленський доручив «не скорочувати кількість фахівців, необхідних для авіації, ППО та мобільних вогневих груп». Згодом у Повітряних силах було створено спеціальну комісію для вивчення ситуації з переведенням військовослужбовців.
Докладніше про те, що відомо про скандал з переведенням авіатехніків у піхоту - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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