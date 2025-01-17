Питання на контролі? Що відомо про скандал з переведенням авіатехніків в піхоту

Нещодавно в мережі поширилися повідомлення про масове переведення військових, які служать в авіатехнічних підрозділах Повітряних сил ЗСУ, в піхоту на фронт. На ситуацію відреагував Генштаб, командування Повітряних сил та президент Володимир Зеленський, також було створено спецкомісію для вивчення питання.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про цей скандал.

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Що відомо про скандал

Суспільний резонанс напередодні, 14 січня викликала зокрема заява техніків 114-ї авіаційної бригади, яку оприлюднив сержант Віталій Горжевський (позивний "Барт"). У ній йшлося, що з бригади вже перевели до піхоти 250 людей, а тепер надійшла телеграма про переведення ще 218, фактично майже всіх техніків бригади у піхоту.

"Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємося зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо", - написав Горжевський у Facebook.

Його допис супроводжувався відео на якому військові просять про розголос. За їх словами, ситуація, що склалася, загрожує знищенням "основи української авіації". Потім цей пост разом із відеозверненням був видалено зі сторінки Горжевського у Facebook.

Своєю чергою старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов заявив виданню "Галка", що це фактично зробить небоєздатною бригаду, яка озброєна радянськими винищувачами МіГ-29 та опанувала нові західні типи літаків. За його словами, для обслуговування одного літака потрібно мінімум вісім людей.

"Забирають і з керівництва, і з персоналу. Є регламентовані документи, у яких зазначено, скільки людей мають працювати з літаком. І якщо ми допустимо помилки на землі, то це життя пілота. А щоб підготувати пілота, потрібна багато років, плюс кілька років практики, бойовий досвід", - пояснив Донцов.

Він додає, що раніше з бригади вже забирали людей, але технікам вдавалося виконувати свою роботу. Однак після останнього скорочення вони не зможуть обслуговувати всю кількість літаків, яка є у бригаді.

Тим часом начальник групи цивільно-військового співробітництва 114-ї бригади Руслан Колішенко пояснив, що своїми діями військові намагаються підняти розголос навколо теми переведення у піхоту, і разом з цим наголосити на важливості авіаційно-технічного персоналу для бойової авіації.

За його словами, розпорядження було отримано кілька днів тому і воно стало болючим, адже торкнулося великої частини людей, які забезпечують польоти.

"Навколо пілота ще дуже багато людей, які обслуговують цей літак. Кожну групу в літаку фактично обслуговує окрема група людей. Хто цей літак заправляє, хто цей літак проводить бойову готовність. Хтось його ремонтує, хтось за ним постійно доглядає і піклується", - розповів він "Радіо Свобода".

Тому, як зазначає Колішенко, якщо сьогодні цих людей забрати, то навантаження значно зросте, а в деяких групах просто не залишиться фахівців, які повинні це робити.

"А це в свою чергу може призвести до того, що деякі літаки перестануть літати або перестануть виконувати свої бойові завдання, або будуть менш ефективно їх виконувати", - попередив він.

Що каже Генштаб та Командування Повітряних сил

Зважаючи на суспільний резонанс, першими на ситуацію відреагував Генеральний штаб ЗСУ, який заявив, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".

Разом з тим там визнають, що "окремі категорії" особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

Генштаб заявив, що ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Тому рішення про посилення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ називають вимушеним кроком.

Там також наголосили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Пізніше ситуацію прокоментував в.о. командувача Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. За його словами, не переводитимуть до піхоти вузькоспеціалізованих фахівців. Це стосується авіаційних інженерів, військових із розрахунків мобільних вогневих груп і тих, хто проходив навчання на західну техніку, а також тих, хто залучений у виконанні бойових завдань авіації.

При цьому Кривоножко додає, що Повітряні Сили "поетапно переводять" в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу, щоб посилити бригади на лінії фронту.

Реакція Зеленського

З реакцією виступив і президент Володимир Зеленський. Під час одного зі своїх традиційних відеозвернень він повідомив, що провів розмову з командувачем Повітряних сил і доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні для виконання бойових завдань.

"Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - сказав Зеленський.

Створена спеціальна комісія

У Повітряних Силах створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ щодо переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ. Там заявили, що не допустять переведення військових з дефіцитними спеціальностями, а саме:

тих, хто експлуатує та обслуговує техніку;

фахівців РЕБ та інших спеціальностей;

членів укомплектованих мобільних вогневих груп;

тих, хто проходив навчання за кордоном.

Зараз також перевіряють, чи переводили когось з дефіцитними спеціальностями і якщо такі порушення виявлять, то їх обіцяють виправити.

Там також нагадали, що в органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта для звернень. У Командуванні Повітряних сил - 0800500410-2-5; callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

У повітряних командуваннях:

"Центр" - 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua

"Південь" - 050 934 8119; pivden.air@ukr.net

"Захід" - 0 322 355 589; vppp1mpz@gmail.com

"Схід" - 0800500410-2-4; szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Сирський тримає питання на контролі

Додамо, що сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дане питання "поставлено на контроль".

"Особисто головнокомандувач ЗСУ (Олександр Сирський - ред.) тримає на контролі дуже уважно непереведення вузькопрофільних спеціалістів (Повітряних сил - ред.) з їх посад, а залишенні їх власне на тих посадах для того, щоб зберегти потенціал. Це є широка комунікація у відповідь на російське ІПСО", - заявив Шмигаль.

Він підсумував, що загалом питання щодо стосовно переведення військовослужбовців в інші роди та види військ є компетенцією керівництва ЗСУ та додав, що "Генштаб відреагував на ці речі та відповідна комунікація є".