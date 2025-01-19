Сырский прокомментировал заявления о переводе персонала Воздушных сил в пехоту

Сырский рассказал, что его распоряжение запрещает переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и специализируются именно на обслуживании самолетом. При этом он признал, что возможности мобилизации не покрывают нужное количество личного состава.

"Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически не кем заменить - с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что по этой причине, но в разумных пределах, Силы обороны уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в украинской армии, включая тех, кто занимается обслуживанием.

"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну и, конечно, наша задача - не допустить таких вот (ситуаций - ред.), если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории (кого запрещено переводить - ред.) попал на фронт", - подчеркнул Сырский.