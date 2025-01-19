Сирський прокоментував заяви про переведення персоналу Повітряних сил у піхоту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше відреагував і пояснив, чому деяких військових потрібно переводити в піхоту. Він зазначив, що не йдеться про висококваліфікований персонал Повітряних сил, про що раніше була інформація в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Андрію Цаплієнку.

Сирський розповів, що його розпорядження забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізуються саме на обслуговуванні літаком. При цьому він визнав, що можливості мобілізації не покривають потрібну кількість особового складу.

"Однозначно, це фахівці, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити - з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потреби на фронті, ми маємо підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що з цієї причини, але в розумних межах, Сили оборони зменшують логістичну складову і частину забезпечення в українській армії, включно з тими, хто займається обслуговуванням.

"Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки. Ну і, звичайно, наше завдання - не допустити таких ось (ситуацій - ред.), якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії (кого заборонено переводити - ред.) потрапив на фронт", - підкреслив Сирський.