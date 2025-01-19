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Сырский прокомментировал заявления о переводе персонала Воздушных сил в пехоту

Воскресенье 19 января 2025 15:28
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Сырский прокомментировал заявления о переводе персонала Воздушных сил в пехоту Фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые отреагировал и объяснил, почему некоторых военных нужно переводить в пехоту. Он отметил, что речь не идет о высококвалифицированном персонале Воздушных сил, о чем ранее была информация в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Андрею Цаплиенко.

Сырский рассказал, что его распоряжение запрещает переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и специализируются именно на обслуживании самолетом. При этом он признал, что возможности мобилизации не покрывают нужное количество личного состава.

"Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически не кем заменить - с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что по этой причине, но в разумных пределах, Силы обороны уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в украинской армии, включая тех, кто занимается обслуживанием.

"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну и, конечно, наша задача - не допустить таких вот (ситуаций - ред.), если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории (кого запрещено переводить - ред.) попал на фронт", - подчеркнул Сырский.

Що передувало

14 декабря стало известно о переводе специалистов Воздушных сил ВСУ в подразделения других родов войск, включая пехоту. Такое решение вызвало обеспокоенность относительно возможности обслуживания авиационной техники и, как следствие, снижения боеспособности авиационных бригад.

Некоторые народные депутаты заявили, что подобный приказ якобы отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Командование ВСУ, в свою очередь, заверило, что ключевые специалисты остаются на своих должностях, а лишь отдельные категории военнослужащих направляются для усиления других подразделений.

На этом фоне президент Владимир Зеленский поручил «не сокращать число специалистов, необходимых для авиации, ПВО и мобильных огневых групп». Впоследствии в Воздушных силах была создана специальная комиссия для изучения ситуации с переводом военнослужащих.

Подробнее о том, что известно о скандале с переводом авиатехников в пехоту - читайте в материале РБК-Украина.

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