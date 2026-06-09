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Українцям показали "розумний" дрон LITAVR для боротьби з "Шахедами"

11:45 09.06.2026 Вт
2 хв
Які технічні характеристики дрона, який сам наздоганяє цілі?
aimg Олена Чупровська
Українцям показали "розумний" дрон LITAVR для боротьби з "Шахедами" Фото: що вміє новий перехоплювач для ЗСУ (armyinform.com.ua)
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Українська компанія F-Drones розробила дрон-перехоплювач LITAVR, здатний наздогнати ціль на швидкості до 350 км/год і вразити її в автоматичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Що таке LITAVR

"Литавр" - це дрон-перехоплювач для знищення повітряних цілей і роботи по наземних об'єктах.

Компанія F-Drones розробляє під нього власне програмне забезпечення, електроніку, двигуни, регулятори і польотні контролери - і послідовно скорочує залежність від китайських комплектуючих.

Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році. Розробка LITAVR стартувала восени 2024-го, влітку 2025-го апарат успішно випробували та кодифікували. З осені 2025 року - серійне виробництво і постачання до війська.

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Характеристики: швидкість, дальність, висота

Заявлена максимальна швидкість - 350 км/год. Робочий радіус - 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем зафіксував рекордний політ на понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота - 9 км.

Українцям показали &quot;розумний&quot; дрон LITAVR для боротьби з &quot;Шахедами&quot;

Фото: характеристики дрона "Литавр" (t.me/ministry_of_defense_ua)

Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами - оператор перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.

Навігація - власна "non-GPS"-система. Інтеграція з різними радарними комплексами та підтримка пілота здійснюються через програмний комплекс LARAG.

Ключова особливість "Литавра" - система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile, або Pixel Lock). Вона самостійно ідентифікує ціль і виводить дрон на атаку: на фінальному відрізку пілот керує лише швидкістю, решту виконує автоматика.

Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах:

  • порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці;
  • готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.

У "Литаврі" реалізована система дистанційного керування. Оператор може керувати апаратом за сотні і навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено - пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає дрон на базу.

Як повідомляло РБК-Україна, українські дрони-перехоплювачі вже навчились автономно збивати російські "Шахеди" - оператор лише обирає ціль, а система самостійно наводиться і вражає її.

Технологія розроблена за підтримки оборонного кластера Brave1 і пройшла бойове випробування на Харківщині.

Тим часом світовий ринок дронів активно розвивається: РБК-Україна писало про новий квадрокоптер KF100 Max, який претендує на конкуренцію з DJI - апарат має вбудовану систему скидання вантажів і до 50 хвилин автономності на одному акумуляторі.

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