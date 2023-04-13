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Сирський показав знищення ворожого складу БК на Бахмутському напрямку (відео)

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Донбас, Четвер 13 квітня 2023 10:18
Сирський показав знищення ворожого складу БК на Бахмутському напрямку (відео) Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українські артилеристи разом з аеророзвідниками знищили чергову ворожу ціль на Бахмутському напрямку. Цього разу вони вразили російський склад БК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Східного угруповання військ генерала-полковника Олександра Сирського.

Зокрема, він показав спільну роботу 45-ї окремої артилерійської бригади та 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Воїни 45 оабр у співпраці з аеророзвідкою 56 ОМБр якісно відпрацювали по ворожому складу БК на Бахмутському напрямку. Чудова робота", - написав Сирський під відео.

Нагадаємо, також українські захисники показали, як на Донецькому напрямку за допомогою HIMARS знищили російську станцію постановки перешкод "Житель".

Раніше повідомлялося, що в Бахмуті прикордонники знищили групу штурмовиків "Вагнера", яка намагалась непомітно наблизитись до позицій наших воїнів.

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