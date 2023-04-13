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Працює HIMARS. Бійці ССО показали, як знищили російського "Жителя" на Донбасі

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Донецька область, Четвер 13 квітня 2023 08:38
Працює HIMARS. Бійці ССО показали, як знищили російського "Жителя" на Донбасі Фото: захисники з HIMARS знищили російську станцію постановки перешкод (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники на Донецькому напрямку знищили російську станцію постановки перешкод "Житель". Для цього військові застосували американську реактивну систему залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Військові зазначають, що оператори ССО, працюючи на Донецькому напрямку, виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася далеко за лінією зіткнення.

Бійці ССО оперативно передали координати військовим одного з ракетно-артилерійських підрозділів. Завдяки влучному удару ракетою HIMARS позиція окупантів була повністю знищена.

Нагадаємо, за минулу добу наші військові відбили понад 45 атак окупантів на чотирьох напрямках.

Крім того, ЗСУ за добу знищили 540 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 180 590 своїх солдатів.

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