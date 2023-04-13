Сырский показал уничтожение вражеского склада БК на Бахмутском направлении (видео)

Украинские артиллеристы вместе с аэроразведчиками уничтожили очередную вражескую цель на Бахмутском направлении. В этот раз они поразили российский склад БК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

В частности, он показал совместную работу 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

"Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Великолепная работа", - написал Сырский под видео.

Напомним, также украинские защитники показали, как на Донецком направлении с помощью HIMARS уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель".

Ранее сообщалось, что в Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", которая пыталась незаметно приблизиться к позициям наших воинов.

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