Сирський показав "яскраве знищення" техніки окупантів (відео)

Генерал показав відео "яскравих епізодів" знищення російської техніки та озброєння.

"Наші бійці не дають ворогові реалізувати його плани", - наголосив Сирський.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, що українські військові щодня знищують техніку російських окупантів.

Наприклад, з початку повномасштабної війни їм вдалося знищити 6819 танків, 13 049 бойових броньованих машин, 10 698 одиниць артилерії, 721 засіб протиповітряної оборони і не лише.

За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби, 18 березня, було знищено 10 російських танків, 35 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем.

Зазначимо, ситуація на фронті залишається складною. 18 березня сталося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує масові штурми позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.