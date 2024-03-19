UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський показав "яскраве знищення" техніки окупантів (відео)

Ілюстративне фото: з'явилося відео "яскравого знищення" техніки окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують активно знищувати військову техніку російських окупантів. З'явилось нове відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Telegram.

Генерал показав відео "яскравих епізодів" знищення російської техніки та озброєння.

"Наші бійці не дають ворогові реалізувати його плани", - наголосив Сирський.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, що українські військові щодня знищують техніку російських окупантів.

Наприклад, з початку повномасштабної війни їм вдалося знищити 6819 танків, 13 049 бойових броньованих машин, 10 698 одиниць артилерії, 721 засіб протиповітряної оборони і не лише.

За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби, 18 березня, було знищено 10 російських танків, 35 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем.

Зазначимо, ситуація на фронті залишається складною. 18 березня сталося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує масові штурми позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійськова технікаВійська РФВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський