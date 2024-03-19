RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал "яркое уничтожение" техники оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: появилось видео "яркого уничтожения" техники оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают активно уничтожать военную технику российских оккупантов. Появилось новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

Генерал показал видео "ярких эпизодов" уничтожения российской техники и вооружения. 

 

"Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы", - подчеркнул Сырский. 

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают технику российских оккупантов. 

К примеру, с начала полномасштабной войны им удалось уничтожить 6819 танков, 13049 боевых бронированных машин, 10698 единиц артиллерии, 721 средство противовоздушной обороны и не только. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 18 марта, было уничтожено 10 российских танков, 35 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских систем

Отметим, ситуация на фронте остается сложной. 18 марта произошло 61 боевое столкновение. Враг продолжает массовые штурмы позиций ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВоенная техникаВойска РФВойна России против УкраиныАлександр Сырский