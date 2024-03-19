Сырский показал "яркое уничтожение" техники оккупантов (видео)

Генерал показал видео "ярких эпизодов" уничтожения российской техники и вооружения.

"Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы", - подчеркнул Сырский.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают технику российских оккупантов.

К примеру, с начала полномасштабной войны им удалось уничтожить 6819 танков, 13049 боевых бронированных машин, 10698 единиц артиллерии, 721 средство противовоздушной обороны и не только.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 18 марта, было уничтожено 10 российских танков, 35 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских систем.

Отметим, ситуация на фронте остается сложной. 18 марта произошло 61 боевое столкновение. Враг продолжает массовые штурмы позиций ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.