Понад 35 ББМ, 840 окупантів й десяток танків. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Протягом минулої доби, 18 березня, українські військові ліквідували ще 840 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 432 390 одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 432 390 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 6819 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 13049 (+35) од.;

артилерійських систем - 10698 (+30) од.;

РСЗВ - 1017 (+0) од.;

засоби ППО - 721 (+1) од.;

літаків - 347 (+0) од.;

вертольотів - 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8318 (+10) од.;

крилаті ракети - 1922 (+0) од.;

кораблі/катери - 26 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14191 (+50) од.;

спеціальна техніка - 1735 (+4) од. Ситуація на фронті Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурми позицій наших військових Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), вчора росіяни безуспішно наступали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зокрема позиційні бої в районі Кринок відбувались на східному напрямку Херсонської області.