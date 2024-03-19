Ситуація на фронті сьогодні 19 березня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує масові штурми позицій ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 4 атаки противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 9 атак на позиції наших захисників біля населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

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