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Сирський показав роботу артилерії по групі піхоти росіян під Кліщіївкою (відео)

Ілюстративне фото: Сирський показав роботу артилерії по групі піхоти росіян під Кліщіївкою (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Під Кліщіївкою аеророзвідники 22-ї ОМБр коригували вогонь артилерії дружніх підрозділів по групі піхоти противника. Один росіянин був знищений пострілом з гранатомета", - зазначив він.

Сирський додав, що наші бійці продовжують свою роботу. Сили оборони мають просування.

Ситуація на сході

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки у Донецькій області.

При цьому наприкінці серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що загарбники у Бахмуті опинилися у пастці. За її словами, окупанти не можуть вийти з міста.

На думку військового експерта, наші бійці найближчим часом можуть звільнити Кліщіївку, але це поки не дозволить оточити Бахмут.

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Війна Росії проти УкраїниБахмутДонецька область