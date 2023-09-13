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Сырский показал работу артиллерии по группе пехоты россиян под Клещиевкой (видео)

Иллюстративное фото: Сырский показал работу артиллерии по группе пехоты россиян под Клещиевкой (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Под Клищиевкой аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты противника. Один россиянин был уничтожен выстрелом из гранатомета", - отметил он.

Сырский добавил, что наши бойцы продолжают свою работу. Силы обороны имеют продвижение.

Ситуация на востоке

Недавно стало известно, что ВСУ продвинулись вблизи Клищиевки в Донецкой области.

При этом в конце августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что захватчики в Бахмуте оказались в ловушке. По ее словам, оккупанты не могут выйти из города.

По мнению военного эксперта, наши бойцы в ближайшее время могут освободить Клищиевку, но это пока не позволит окружить Бахмут.

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Война России против УкраиныБахмутДонецкая область