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Сирський показав роботу артилеристів на Бахмутському напрямку (відео)

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Донецька область, П'ятниця 04 серпня 2023 12:53
Сирський показав роботу артилеристів на Бахмутському напрямку (відео) Фото: Сирський показав роботу артилеристів на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Бахмутському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Знищення артилерією 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів. Якісна робота", - написав Сирський під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км, а від початку контрнаступу ЗСУ - 37 кв. км.

Військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна сказав, що для того, щоб звільнити Бахмут та повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.

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