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Сырский показал работу артиллеристов на Бахмутском направлении (видео)

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Донецкая область, Пятница 04 августа 2023 12:53
Сырский показал работу артиллеристов на Бахмутском направлении (видео) Фото: Сырский показал работу артиллеристов на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Бахмутском направлении украинские артиллеристы продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Уничтожение артиллерией 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады минометного расчета россиян с последующей детонацией боеприпасов. Качественная работа", - написал Сырский под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Бахмутском направлении.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении освобождено 2 кв. км, а с начала контрнаступления ВСУ - 37 кв. км.

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина сказал, что для того, чтобы освободить Бахмут и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.

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