Чи можуть ЗСУ звільнити Бахмут без оточення всього міста: відповідь експерта

Для того, щоб звільнити Бахмут Донецької області та повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків. Можна використати іншу тактику.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ .

"Необов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків, можна завдати удару з півдня, вибити ворога з Бахмута, а потім уже рухатися і на півночі", - зазначив військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.

За його словами, на те, що наступ з південної сторони йде активніше, ніж з північної, є свої причини.

"Швидше за все, на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ. Для нас це суті не змінює, завдання залишається в тому, щоб оточити місто", - уточнив експерт.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що наступ на Бахмут міг бути стрімкішим, якби Сили оборони мали достатньо артилерії та інших засобів.

"У цьому випадку, я думаю, нашим підрозділам вже вдалося б звільнити Бахмут. Але очевидно, що на сьогодні з точки зору контрнаступу пріоритетом є саме південь. І тому війська в районі Бахмуту виконують феноменальне завдання, добиваючись успіхів", - додав він.

Ситуація у районі Бахмута

Днями спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що ЗСУ "повільно, але впевнено" просуваються навколо Бахмута Донецької області. Українські сили оборони набирають обертів щодня. За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км, а від початку контрнаступу ЗСУ - 37 кв. км.