Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів на Лимано-Куп‘янському напрямку

На Лимано-Куп‘янському напрямку українські бійці знищують російських окупантів за допомогою БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Лимано-Куп‘янський напрямок. 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знищує росіян ювелірними скидами з БПЛА. Якісна робота", - написав Сирський.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ росіян на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.