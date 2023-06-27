Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении украинские бойцы уничтожают российских оккупантов с помощью БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Лимано-Купянское направление. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого уничтожает россиян ювелирными сбросами из БПЛА. Качественная работа", - написал Сырский.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Российские оккупационные войска несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Силы обороны Украина продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.