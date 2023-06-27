За добу майже 600 росіян. Втрати РФ в Україні склали вже понад 226 тисяч військових

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 27 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4036 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,

артилерійських систем - 4083 (+28) од,

РСЗВ - 626 (+2) од,

засоби ППО - 386 (+1) од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),

крилаті ракети - 1261 (+2) од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,

спеціальна техніка - 563 (+6). Ситуація на фронті За даними Генштабу, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень. Як уточнюється у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються в Донецькій та Запорізькій областях та відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти. Зокрема, буквально вчора стало відомо, що днем раніше ЗСУ звільнили Рівнопіль Донецької області.