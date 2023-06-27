За добу майже 600 росіян. Втрати РФ в Україні склали вже понад 226 тисяч військових
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
- артилерійських систем - 4083 (+28) од,
- РСЗВ - 626 (+2) од,
- засоби ППО - 386 (+1) од,
- літаків - 314 од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
- крилаті ракети - 1261 (+2) од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
- спеціальна техніка - 563 (+6).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень.
Як уточнюється у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються в Донецькій та Запорізькій областях та відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти. Зокрема, буквально вчора стало відомо, що днем раніше ЗСУ звільнили Рівнопіль Донецької області.
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