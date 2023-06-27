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За добу майже 600 росіян. Втрати РФ в Україні склали вже понад 226 тисяч військових

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Україна, Вівторок 27 червня 2023 08:45
За добу майже 600 росіян. Втрати РФ в Україні склали вже понад 226 тисяч військових Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
  • артилерійських систем - 4083 (+28) од,
  • РСЗВ - 626 (+2) од,
  • засоби ППО - 386 (+1) од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
  • крилаті ракети - 1261 (+2) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
  • спеціальна техніка - 563 (+6).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Як уточнюється у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються в Донецькій та Запорізькій областях та відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти. Зокрема, буквально вчора стало відомо, що днем раніше ЗСУ звільнили Рівнопіль Донецької області.

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