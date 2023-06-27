ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Вівторок 27 червня 2023 08:50
ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках, - Генштаб Фото: Контрнаступ ЗСУ ведеться на трьох напрямках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова під час телемарафону.

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

За його словами, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Він також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час вдалось звільнити вже 130 кв. км території.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

У Міністерстві оборони 26 червня підтвердили, що українські військові змогли звільнити ще одне село - Рівнопіль Донецької області.

Президент Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту
Данило Крамаренко, Юлія Акимова Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту