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Сирський показав, як десантники знищують росіян і техніку за допомогою дронів

Україна, Четвер 09 листопада 2023 23:07
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Сирський показав, як десантники знищують росіян і техніку за допомогою дронів Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські десантники за допомогою дронів вдарили по позиціях росіян, а також по їхній техніці. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, на відео можна побачити результат роботи 77-ї окремої аеромобільної бригади.

"Десантники невтомно працюють, та знищують окупантів усіма наявними засобами", - написав командувач.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 9 листопада, склали 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 308 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та підбили 15 танків.

Також спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони України за один день виявили та збили три ворожі безпілотники на полі бою. Процес знищення одного з них вдалося зафіксувати на відео.

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