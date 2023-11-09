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Сырский показал, как десантники уничтожают россиян и технику с помощью дронов

Украина, Четверг 09 ноября 2023 23:07
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Сырский показал, как десантники уничтожают россиян и технику с помощью дронов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские десантники с помощью дронов ударили по позициям россиян, а также по их технике. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Сырского.

По его словам, на видео можно увидеть результат работы 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Десантники неутомимо работают, и уничтожают оккупантов всеми имеющимися средствами", - написал командующий.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на среду, 9 ноября, составили 1080 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и подвели 15 танков.

Также спецназовцы подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины за один день обнаружили и сбили три вражеских беспилотника на поле боя. Процесс уничтожения одного из них удалось запечатлеть на видео.

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