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Сирський показав, як аеророзвідники прикривають піхотинців під час штурму під Бахмутом (відео)

Ілюстративне фото: Сирський показав, як аеророзвідники прикривають піхотинців під час штурму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці з роти розвідки прикривають піхотинців під час штурму на Бахмутському напрямку та вражають позиції росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку продовжуються штурмові дії. Наші захисники вибивають окупантів з позицій та повертають під контроль українську землю.

Так, Сирський опублікував відео якісної роботи аеророзвідки зі скидами.

На відео видно, як воїни роти розвідки третьої окремої штурмової бригади прикривають піхотинців під час штурму та вражають ворожі позиції.

Бої на Бахмутському напрямку

За останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на флангах.

У Міноборони повідомили, що за тиждень наші захисники звільнили 16 квадратних кілометрів територій під Бахмутом.

Тим часом наші воїни просуваються й на Торецькому та Бердянському напрямках. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів - три у Запорізькій області та чотири в Донецькій.

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БахмутВійна Росії проти України