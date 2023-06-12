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ЗСУ звільнили понад 15 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку, - Маляр

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Донецька область, Понеділок 12 червня 2023 22:59
ЗСУ звільнили понад 15 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України звільнили 16 квадратних кілометрів територій на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, українські бійці продовжують просуватись на Бахмутському напрямку та звільняти території. На лівому фланзі військові просунулись на 1,5 км.

Також є просування ЗСУ і на правому фланзі Бахмутського напрямку, вони сягнули 3,5 км.

ЗСУ звільнили понад 15 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку, - Маляр

"Площа території взятої під контроль - 16 квадратних кілометрів", - додала Маляр.

Бої на Бахмутському напрямку

За останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Так, наші бійці проводять успішні контрнаступальні дії на флангах.

Наприклад, 9 червня українські військові змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках на Бахмутському напрямку.

Сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові просунулися від 250 до 700 м на Бахмутському напрямку. При цьому російські загарбники зазнали втрат.

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