Сырский показал, как аэроразведчики прикрывают пехотинцев во время штурма под Бахмутом (видео)

Бойцы из роты разведки прикрывают пехотинцев во время штурма на Бахмутском направлении и поражают позиции россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Он отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются штурмовые действия. Наши защитники выбивают оккупантов с позиций и возвращают под контроль украинскую землю.
Так, Сырский опубликовал видео качественной работы аэроразведки со сбросами.
На видео видно, как воины роты разведки третьей отдельной штурмовой бригады прикрывают пехотинцев во время штурма и поражают вражеские позиции.
Бои на Бахмутском направлении
За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.
В Минобороны сообщили, чтоз а неделю наши защитники освободили 16 квадратных километров территорий под Бахмутом.
Между тем, наши воины продвигаются и на Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.
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