Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду

Драпатий уже офіційно очолив ЗСУ, а Скибюк - Генштаб. Передача повноважень відбулася сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За словами Сирського, виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних сил України нового Головнокомандувача ЗСУ.
Генерал-майора Михайла Драпатого - та нового начальника Генерального штабу - генерал-майора Ігоря Скибюка.
Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому.
Фото: Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому (t.me/osirskiy)
Колишній головнокомандувач ЗСУ звернувся до нового військового керівництва з побажаннями.
"Попереду - новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог", - зазначив Сирський.
Окремо він додав побажання, які стосуються стратегічної роботи армії.
"Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - підсумував Сирський.
Нагадаємо, 21 липня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, змінивши на цій посаді Олександра Сирського.
У день призначення Драпатий зробив свою першу заяву, у якій подякував Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська" і зазначив: "Я в ньому виріс".