Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду

Нагадаємо, 21 липня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, змінивши на цій посаді Олександра Сирського.

У день призначення Драпатий зробив свою першу заяву, у якій подякував Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська" і зазначив: "Я в ньому виріс".