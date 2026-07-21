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Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ, - джерело

22:38 21.07.2026 Вт
1 хв
Він замінить на цій посаді Сирського
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ, - джерело Фото: Михайло Драпатий (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський призначить Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Інформацію про майбутнє призначення Драпатого на посаду головнокомандувача підтверджують два джерела.

Більш детальну інформацію співрозмовники видання про призначення Драпатого не розкрили.

Що відомо про Драпатого

Михайло Драпатий - український військовий, генерал-майор Збройних сил України. Під час повномасштабної війни він командував низкою бойових з'єднань, а у 2024 році був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Драпатий подав у відставку з цієї посади після низки російських ударів по полігонах, де тренувалися українські захисники.

Після цього президент Володимир Зеленський вирішив призначити Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Драпатий вважається одним із найвідоміших українських воєначальників. Він брав участь у боях із російськими військами з 2014 року та керував підрозділами на різних напрямках фронту.

Варто зауважити, що Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі масштабних протестів по всій Україні. Учасники акції вимагають замінити головнокомандувача та повернути Федорова на посаду міністра оборони.

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