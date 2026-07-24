Сырский передал должность Драпатому и заявил о "новом этапе" впереди

Напомним, 21 июля 2026 года президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ , сменив на этом посту Александра Сырского.

В день назначения Драпатий сделал свое первое заявление , в котором поблагодарил Сырского за "последовательную работу по укреплению украинской армии" и отметил: "Я в нем вырос".