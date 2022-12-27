Сирський обговорив з військовими тактику відбиття ворожих атак на Сході

Сирський також поспілкувався з бійцями та заслухав нагальні проблемні питання які потребують термінового вирішення.

Зазначається, що росіяни вже місяць не можуть взяти Бахмут штурмом попри високу концентрацію сил. Так, місто тримається завдяки героїзму та титанічним зусиллям наших військових.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що росіяни кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, техніки та озброєння, але будь-які їхні спроби оточити місто зазнають невдачі.

Окрім того, експерт оцінив шанси росіян захопити Бахмут.

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