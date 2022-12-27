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Сирський обговорив з військовими тактику відбиття ворожих атак на Сході

Фото: Сирський обговорив з військовими тактику відбиття ворожих атак на Сході (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський відвідав військових, які виконують бойові завдання на фронті. Він надав їм практичні рекомендації щодо ефективного відбиття ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Сирський також поспілкувався з бійцями та заслухав нагальні проблемні питання які потребують термінового вирішення.

Зазначається, що росіяни вже місяць не можуть взяти Бахмут штурмом попри високу концентрацію сил. Так, місто тримається завдяки героїзму та титанічним зусиллям наших військових.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що росіяни кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, техніки та озброєння, але будь-які їхні спроби оточити місто зазнають невдачі.

Окрім того, експерт оцінив шанси росіян захопити Бахмут.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьБахмут