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Кинули найбільші сили. Росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут, - Маляр

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Вівторок 27 грудня 2022 03:15
Кинули найбільші сили. Росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут, - Маляр Фото: Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння. Однак будь-які спроби ворога оточити місто зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Посадовиця розповіла, що загарбники не здатні утримувати ту лінію фронту, яку зайняли, тому вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль.

"Але ви бачите наскільки мужньо тримається Бахмут, наскільки наші воїни завдають втрат ворогу і він просто не може просуватися далі. Там було незначне просування, але витіснили і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у нього це не виходить", - зазначила Маляр.

Водночас заступниця глави Міноборони вказала, що попри провали наступальних операцій військово-політичне керівництво РФ все ще "ставить завдання до кінця 2022 року вийти на кордони Донецької області".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими. Ці ділянки фронту потребують максимуму сил та концентрації.

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