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Сырский назвал потери России в войне с начала года

Четверг 06 марта 2025 16:21
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Сырский назвал потери России в войне с начала года Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек", - отметил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 881 тысячи единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1140 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 80 дронов и другую технику врага.

Также недавно сообщалось, что в России установили имена 95 026 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Причем три из 10 ликвидированных - заключенные.

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Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
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