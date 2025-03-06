Сырский назвал потери России в войне с начала года

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек", - отметил Сырский. Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.