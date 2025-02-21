У Росії підтвердили ліквідацію понад 90 тисяч окупантів в Україні
У Росії встановили імена 95 026 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Причому три з 10 ліквідованих - ув'язнені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Так, до кінця третього року війни в Росії на основі відкритих даних вдалося встановити імена 95 026 ліквідованих в Україні окупантів.
Зокрема, ресурс проаналізував, що "тисячі жителів "ДНР" і "ЛНР" були відправлені на фронт за час війни.
"Ті, хто воював і ліквідовані в збройних формуваннях ДНР і ЛНР, зазвичай не включаються в наш поіменний список втрат", - пише видання.
Однак вивчивши опубліковані некрологи та повідомлення про пошук зниклих військових із цих регіонів, автори дійшли висновку, що підрозділи "ДНР" і "ЛНР" могли втратити вбитими від 21 тисячі до 23,5 тисяч осіб.
"Також у нашому списку загиблих зараз 16 171 засуджений, відправлений на війну з колоній. У це число включено тільки тих, чиї судимості ми змогли підтвердити за відкритими джерелами. Насправді загиблих ув'язнених набагато більше", - констатують аналітики.
У підсумку, як резюмується, виходить, що з кожних 10 ліквідованих, які воювали на боці Росії, троє людей - це ув'язнені, а ще двоє - жителі самопроголошених територій Донецької області.
Втрати РФ в Україні
Зазначимо, що наприкінці листопада в Росії називали 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці. Йшлося про встановлені місцевими російськими ЗМІ та волонтерами.
Додамо, що з 20 на 21 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1280 солдатів, 12 танків і 4 реактивні системи залпового вогню. Ворог втратив за добу 238 одиниць техніки.
Нагадаємо, що в Росії підтверджували, що армія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Українські розвідники перехопили нову розмову росіян, яка це підтверджує.
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