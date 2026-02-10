Сирський назвав причину, чому втрати РФ пішли вгору
Створення корпусної системи в Збройних силах України стало одним із чинників зростання втрат російських військ. Наразі в армії триває другий етап корпусної реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Олександра Сирського.
Триває другий етап реформи
За його словами, наразі триває другий етап корпусної реформи, у межах якого бригади передислоковують до складу відповідних корпусів, щоб їхні управління командували власними підрозділами.
Також здійснюється нарощування корпусного комплекту військ і масштабування підрозділів, насамперед безпілотних сил.
В окремих корпусах батальйони безпілотних систем переформовуються в полки, а у складі корпусів завершено формування артилерійських бригад.
Посилення технологічної складової
Реформа також передбачає посилення технологічної складової, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики та евакуації поранених, що дозволяє зменшити навантаження на особовий склад і скоротити втрати.
Поліпшення керованості військами
У межах формування корпусів уже переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління та частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему, за словами Сирського, розвантажив систему управління та значно покращив керованість військами, що підвищує ефективність планування і виконання бойових завдань.
Корпуси у ЗСУ
Нагадаємо, що у грудні головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання. Також корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції.
Так, повідомлялось, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.
Раніше про перехід ЗСУ на корпусну структуру також розповідали в Генштабі ЗСУ. Як заявляв начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов на початку жовтня, новостворені корпуси вже виконують бойові завдання та демонструють перші позитивні результати.
Завдяки реформі росіянам не вдалося реалізувати свої плани щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.
Головнокомандувач ЗСУ також зазначав, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.