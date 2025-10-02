UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на фронті та на кордоні

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти за вересень атакували територію України 6900 дронами, з яких понад 3600 безпілотників були типу "Шахед". Україна розгортає рішення для боротьби з цією загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами Сирського, російські окупанти постійно змінюють тактику застосування дронів. Зараз ворог активно атакує дронами прифронтові та прикордонні райони. Головними цілями є об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

На тлі посилення російських терактів прийнято рішення посилити протиповітряну оборону на цих напрямках. Зокрема, там буде збільшено кількість екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", - зазначив Сирський.

Також, за словами головкома, зараз йде формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Окрім цього розвивається інший напрямок протидії дронам - у відбитті атак беруть участь ударні вертольоти та легкомоторна авіація.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - додав Сирський, зазначивши, що відповідні завдання отримали все усі причетні структури.

Зазначимо, що в ніч на 2 жовтня Росія запустила по Україні 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі. Влучання ворожих дронів зафіксували на шести локаціях.

Також 1 жовтня росіяни намагалися бити по Україні: через масовані російські удари по енергетиці Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту. Також терористи атакували об'єкти залізничної інфраструктури Одеси, Київщини та півночі України

