Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст

Зокрема, він повідомив про розмову з начальником французького Генштабу Фаб'єном Мандоном. Якому розповів про ситуацію в районах бойових дій.

"Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп'янська, Лиману, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя", - зазначив Сирський.

Головком також порушив питання ключових потреб Збройних сил України. Зокрема підготовку пілотів на літаки Mirage, посилення протиповітряної оборони та інші моменти оборонного співробітництва.

Окремо головком привітав лідерську позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який консолідує зусилля партнерів навколо ідеї розгортання багатонаціональних сил в Україні як гарантій безпеки.

Що відбувається на фронті

Останнім часом загострилася ситуація на Півдні. Сьогодні президент Володимир Зеленський приїжджав у Запорізьку область на нараду з командуванням після виходу Сил оборони з Рівнопілля.

Крім того, окремо розглянули питання зміцнення Степногірського напрямку та евакуації цивільних. Після поїздки Зеленський анонсував Ставку, на якій мають визначити заходи щодо захисту Запоріжжя та області.

Важкою залишається ситуація і в Покровську Донецької області. Днями росіяни на легкій техніці спробували зайти в місто колоною і досягли часткового успіху. Сили оборони повідомили, що противника знищують як у місті, так і на підходах.

Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що будь-яке рішення про виведення військ із Покровська залишається за командирами на місцях.