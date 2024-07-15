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Сирський направив начальника ВСП з'ясувати обставини втрат у 59 ОМПБр

Понеділок 15 липня 2024 10:21
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Сирський направив начальника ВСП з'ясувати обставини втрат у 59 ОМПБр Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка проведуть перевірку після інформації щодо втрат. Направлено робочу групу на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи було прийнято головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Що передувало

Парамедикиня-доброволиця Катерина Поліщук нещодавно закликала президента Володимира Зеленського, як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59 ОМПБр.

Поліщук заявила про злочинні накази, свідому недбалість, нехтування життям й здоров'ям особового складу та дії, які призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, а також усунення "незгодних" командирів.

"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука (Богдан Шевчук, командир 59 ОМПБр, - ред.) я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною", - додала вона.

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