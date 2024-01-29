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Міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК, помічені порушення, - Умєров

Понеділок 29 січня 2024 00:45
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Міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК, помічені порушення, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - йдеться у повідомленні Умєрова.

За його словами, перевірки проводилися в рамках кроків з очищення системи, це був важливий та насичений тиждень.

"Є перші конкретні результати. Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини", - наголосив міністр оборони.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше у Львові нібито поліція жорстко затримала чоловіка у рамках мобілізації. Втім, виявилося, що чоловік поводився агресивно, тому його доставили до поліції.

Перед тим повідомлялося, що у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець на тлі низки випадків, у яких могли бути порушення повноважень співробітників ТЦК, зазначив, що вони не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків прямо посеред вулиці.

Наприкінці грудня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також заявив, що українцям необхідно звертатися до поліції у разі порушення прав з боку представників ТЦК. Офіцер закликав при цьому не забувати, що захист країни – це обов'язок кожного громадянина.

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Міністерство оборони України ТЦК Рустем Умєров
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