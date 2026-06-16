Сирський наказав посилити північний кордон: з’явилися деталі

Сирський провів нараду щодо резервів і ухвалив рішення про посилення оборони на північному кордоні. За підсумками наради головну ставку зроблено на безпілотники.

Нові підрозділи на північ

Для захисту північного кордону ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх оснастять необхідним озброєнням і технікою.

Водночас підрозділи, які вже діють на цьому напрямку, продовжать нарощувати свої можливості.

Сирський заслухав доповіді про відновлення боєздатності частин після бойових завдань і забезпечення їх новою зброєю та технікою.

"Забезпечення підрозділів усім необхідним залишається одним із наших ключових пріоритетів", - наголосив він.

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Окрему увагу на нараді приділили розвитку сержантського корпусу.

"Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем", - зазначив Сирський.

За його словами, майбутні командири мають виходити передусім із числа тих воїнів, які довели ефективність у бою, мають лідерські якості та авторитет серед побратимів.

Крім того, ухвалено рішення суттєво розширити в їхньому складі безпілотний компонент.

"Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності", - йдеться в повідомленні.