Сирський нагородив військових за 1 млн знищених окупантів: кого відзначили

Зауважимо, що на сьогодні втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб.

Вчора, 11 червня, військові підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Примітно, що понад 628 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні півтора року.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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